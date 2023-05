São os primeiros três judocas portugueses, de um total de 11, a combaterem na Arena Ali Bin Hamad Al Attiya (ABHA), em Doha, nos Mundiais que decorrem até 14 de maio, mas com participação lusa apenas até sexta-feira.

No primeiro dia, como habitualmente, destinado às categorias mais leves, Catarina Costa é o nome mais forte entre os portugueses, com a judoca da Académica ainda à procura de uma primeira medalha em Mundiais.

Catarina Costa, que é a sexta favorita, abre a sua competição apenas na segunda ronda, diante da vencedora do combate entre a brasileira Amanda Lima (24.ª) e a guatemalteca Jacqueline Solis (64.ª).

Na mesma categoria, Raquel Brito, do Algés e Dafundo, encontrará logo na primeira eliminatória a turquemena Aksoltan Hojageldiyeva (92.ª).

De todos os judocas portugueses em competição, numa lista em que os grandes ausentes, por lesão, são o bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), Rodrigo Lopes foi o mais azarado.

O judoca do Benfica, de -60 kg, tem missão dificílima, com o sorteio a determinar o combate inicial com o líder do ranking mundial, o taiwanês Yung Wei Yang, vice-campeão olímpico e bronze nos Mundiais do último ano.

Além dos três primeiros a estrearem-se hoje, Portugal terá nos Mundiais em Doha, até sexta-feira, Joana Diogo e Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg).

Programa dos primeiros combates dos judocas portugueses nos Mundiais:

- Domingo, 07 mai:

-48 kg: Catarina Costa (sexta do ranking mundial, sexta cabeça de série), isenta na primeira ronda, luta na seguinte com a vencedora do combate entre a brasileira Amanda Lima (24.ª) e a Jacqueline Solis (64.ª).

-48 kg: Raquel Brito (68ª) com a turquemena Aksoltan Hojageldiyeva (92.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (31.º), isento na primeira ronda, defronta na seguinte o líder do ranking mundial, Yung Wei Yang, de Taiwan.

- Segunda-feira, 08 mai:

-52 kg: Joana Diogo (26.ª) com a marroquina Soumiya Iraoui (23.ª).

-52 kg: Maria Siderot (32.ª), isenta na primeira ronda, defronta na seguinte a vencedora do combate entre a mongol Sosorbaram Lkhagvasuren (20.ª) e a belga Amber Ryheul (22.ª).

- Terça-feira, 09 mai:

-57 kg: Telma Monteiro (11.ª), isenta na primeira ronda, defronta na seguinte a vencedora do combate entre a eslovena Kaja Kajzer (21.ª) e a polaca Julia Kowalczyk (26.ª).

- Quarta-feira, 10 mai:

-63 kg: Bárbara Timo (10.ª) com a austríaca Magdalena Krssakova (32.ª).

-81 kg: João Fernando (35.º) com o cazaque Abylaikhan Zhubanazar (22.º).

-81 kg: Anri Egutidze (47.º), isento na primeira ronda, defronta na seguinte o vencedor do combate entre Arab Sibghatullah (a competir com o estatuto de refugiado) e tajique Shodmon Rizoev (53.º).

- Quinta-feira, 11 mai:

-70 kg: Joana Crisóstomo (76.ª) com a taiwanesa Yu-Jung Liao (63.ª).

- Sexta-feira, 12 mai:

-78 kg: Patrícia Sampaio (11.ª, oitava), isenta na primeira ronda, defronta na seguinte a britânica Emma Reid (20.ª).

