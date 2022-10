A judoca da Académica, que tinha grandes aspirações a um bom resultado na capital do Uzbequistão, onde Portugal compete com oito atletas, foi surpreendida por Menz, com quem já tinha lutado em quatro ocasiões, com duas vitórias para cada.

Catarina Costa, que este ano conquistou a prata nos Europeus, em Sófia, depois do quinto lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ainda viu o painel de árbitros reverter um 'waza-ari', que lhe daria a vitória no início do prolongamento, mas pouco depois acabou por ser a alemã pontuar e a afastá-la.

