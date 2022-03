Os 'encarnados' visitam os holandeses na terça-feira, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com tudo em aberto após o empate (2-2) no Estádio da Luz, na primeira mão, mas o técnico frisou, em conferência de imprensa, que "não é ainda o momento para falar desse jogo".

"Antes desse jogo ainda temos o Vizela, que é o mais importante para nós. Aquilo que pretendemos é preparar-nos com os jogadores que entendemos que devemos utilizar para abordar o jogo na máxima força. Depois havemos de ter tempo para pensar e falar sobre o jogo com o Ajax", atirou Nelson Veríssimo, no Seixal.

Antes, o técnico tinha adiantado ainda que Seferovic "ainda está de fora" da partida frenite aos vizelenses, uma vez que "não está recuperado da lesão", mas mostrou-se confiante na utilização de Yaremchuk, que "teve uma síndrome gripal" e, "na mesma lógica que Darwin [Núñez] no último jogo", poderá "estar disponível".

O adversário segue no 14.º lugar na I Liga, mas Veríssimo advertiu que a sua equipa não se pode deixar "enganar pela classificação que o Vizela ocupa", pois tem de reconhecer que "tem qualidade, valor e é bem treinada" por Álvaro Pacheco.

"Temos de estar à espera de um jogo difícil, mas também saber que temos de estar num nível elevado para corresponder àquilo que todos esperam de nós, que é fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", assumiu.

Três pontos esses que, à imagem dos do próximo encontro com o Estoril Praia, que antecede a pausa do campeonato para os compromissos da seleção portuguesa no 'play-off' de qualificação para o Mundial, "não são uma responsabilidade extra".

"Há uma responsabilidade que é vincada desde o início da época, que neste clube, nesta casa, toda a gente sabe, que tal como o nosso presidente [Rui Costa] também já disse, a exigência mínima é ganhar. É isso que tentamos fazer", vincou o treinador 'encarnado'.

O Benfica recebe o Vizela na sexta-feira, em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 20:15, no Estádio da Luz, e arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

A equipa orientada por Nelson Veríssimo segue em terceiro lugar e procura, à condição, reduzir para sete pontos a diferença para o líder, o FC Porto, que apenas no domingo recebe o Tondela (18:00), e para um ponto a distância do Sporting, segundo classificado, que visita o Moreirense na segunda-feira (20:15).

