O seis vezes campeão do mundo e dono da equipa de Moto3 Sterilgarda Max vai atacar os recordes de velocidade das motos elétricas já no fim de semana em França.

Max Biaggi não só dirige a equipa oficial da Husqvarna no Campeonato do Mundo de Moto3, como o italiano de 49 anos é também embaixador da marca Aprilia e Venturi. Com esta última, o seis vezes campeão do mundo (quatro vezes em 250 e duas vezes do Campeonato do Mundo de Superbike) planeia mesmo bater o recorde de velocidade para motos elétricas já tentado em Julho de 2020.

A marca dos 330 km/h vai sr o alvo da “Voxan Wattman”, como foi revelado no dia 1 de Julho. Biaggi já testou o protótipo várias vezes.

O “Salar de Uyuni” nos Andes, no sudoeste da Bolívia, e o maior deserto de sal do mundo com 10.582 km2, foi originalmente escolhido como cenário para a tentativa de recorde.

Porém, devido às restrições relacionadas com o Corona, o projeto foi inicialmente adiado por um ano, mas agora a Venturi elaborou um novo plano.

Um total de 12 recordes de velocidade serão estabelecidos no próximo fim de semana (30 de Outubro a 1 de Novembro) no aeroporto de Chateauroux, no centro de França.

“Toda a equipa está pronta para atacar estes registos há várias semanas. Em vez de esperar para ver se poderemos realmente viajar para a Bolívia em Junho de 2021, decidi começar a tentativa agora, numa pista que não é apenas ideal, mas também perto da nossa base no Mónaco”, disse o CEO da Venturi, Gildo Pastor, que também está a celebrar o 20º aniversário do Grupo Venturi.

“Vamos andar em pista pela terceira vez. O desempenho nos test drives em Junho e Agosto deu-nos confiança, estamos mais do que prontos”, confirmou Biaggi. “Se a pista ficar seca no fim de semana e os ventos laterais estiverem fracos, poderemos bater vários recordes.”

Tanto a Wattman como uma versão sem revestimento simplificado são usados. Em cada máquina, que de acordo com Venturi pode debitar 370 kW, Biaggi completará três distâncias (um quarto de milha, uma milha e um quilómetro), cada uma com um arranque estático e passagem volante.

Seis recordes mundiais estão em princípio garantidos, porque não há marca oficial em metade destas categorias para as elétricas.