Como já anteriormente noticiado aqui no AutoSport, os Campeonatos de Portugal de Velocidade de Open, Clássicos e Legends estão marcados para arrancar em julho, no fim de semana de 18 e 19, no Autódromo Internacional do Algarve.

Agora, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting atualizou os calendários da Velocidade em Portugal. Assim, o Open de Velocidade, os Clássicos, os Clássicos 1300 e os Legends vão passar pelo Algarve, Braga e Estoril, num calendário composto por quatro provas, que se estendem de julho a dezembro.

Também já foram conhecidas as regras para estas corridas, com a competição, em princípio, a ser à porta fechada, ou com zonas destinadas ao público, mas com limitações de número de pessoas e devidamente vigiadas, para garantir que as normas de segurança são cumpridas. No paddock e nas boxes, apenas os elementos credenciados e os oficiais da prova poderão circular.

Existe também a possibilidade das provas serem gravadas ou emitidas em direto – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS.

Campeonato Portugal Open de Velocidade

18 e 19 de julho – Autódromo do Algarve – AIA Motor Clube

12 e 13 de setembro – Circuito de Braga – CAMI

30 de outubro e 1 de novembro – Autódromo do Algarve – AIA Motor Clube

5 e 6 de dezembro – Circuito do Estoril – MCE

Campeonato Portugal Velocidade Clássicos, Clássicos 1300 e Legends

18 e 19 de julho – Autódromo do Algarve – AIA Motor Clube

12 e 13 de setembro – Circuito de Braga – CAMI

23 e 25 de outubro – Autódromo do Algarve – AIA Motor Clube

5 e 6 de dezembro – Circuito do Estoril – MCE