O cenário para o regresso ás pistas dos mais novos foi o Kartódromo Internacional de Palmela (KIB) para a primeira prova de 2020 do troféu de iniciação Velocidade 2020.

Uma enorme onda de alegria e felicidade envolveu as instalações do KIB, onde quatro dezenas de jovens evoluiram no passado domingo na prova de abertura da temporada 2020 do troféu de iniciação promovido pela FMP em parceria com o Motor Clube do Estoril e Motoval.

O Velocidade 2020 regressou pleno de alegria e sorrisos, num ambiente único como apenas os mais novos podem proporcionar a todos aqueles que com eles vivem a paixão pelas corridas e o sonho de um dia chegar aos mais reputados palcos do motociclismo mundial.

O palco do arranque do ano desportivo, tardio mas muito desejado, foi o sempre desafiante traçado do Kartódromo Internacional de Palmela.

Com quatro categorias em pista foram oito as corridas realizadas ao abrigo das normas impostas pelas actuais regras e condicionantes sanitárias. Viveram-se grandes momentos de condução e competição, proporcionados pelos pilotos mais jovens da velocidade nacional e a meio da tarde eram mais do que justificados os rasgados sorrisos na face de todos os meninos e meninas que tinham voltado a partilhar bons momentos em pista.

Ver resultados AQUI