Ao longo de cinco dias, 158 velejadores provenientes de 35 países competiram ao largo de Vilamoura, mas a falta de vento anulou hoje a realização da regata final e impediu José Mendes de poder atacar o primeiro lugar do pódio.

"Foi um campeonato muito stressante, disputado até ao final e no qual ficámos muito próximos no 'top-3'. O resultado é muito bom, numa classe com excelentes velejadores mundiais, e foi fruto do trabalho realizado nos últimos anos", disse José Mendes.

O alemão Ole Schweckendiek, que somou 39 pontos, foi ladeado no pódio por José Mendes (40), segundo, e do seu compatriota Julian Hoffmann (41), terceiro.

José Mendes integrou a equipa de vela de Portugal, juntamente com João Pontes (13.° classificado), Guilherme Cavaco (77.°), Pablo Aztiazaran (80.°), Max de Groot (93.°), Francisco Fonseca (105,º), Nicholas Lobato (114.°) e Pedro Garcia (136.°).

Foi também disputado o Mundial feminino em ILCA6, com as portuguesas Luísa Peres e Leonor Dutra a terminarem no 34.º e 56.º lugar, respetivamente, entre as 80 velejadoras em competição.

