Vasco Seabra encara a final da Taça da Liga, inédita para o clube da Linha de Cascais e também para o próprio, com paixão, motivado pelo facto de estar a viver um momento inédito, que considerou "histórico para o clube", confessando-se "feliz" por ter pela frente esta oportunidade.

"Disse-o no final do jogo e volto a repeti-lo: eu também sou inexperiente em finais. Sou eu, a maioria dos jogadores, é o clube e penso, por aquilo que tenho visto, que há 80 anos que o Estoril não chegava a uma final", recordou ainda o treinador, na antevisão à partida marcada para as 19:45 de sábado, em Leiria.

Vasco Seabra afastou quaisquer cenários de euforia desmedida depois de o Estoril Praia ter afastado o Benfica na meia final, reconhecendo ainda que o adversário pela decisão do troféu, o Sporting de Braga, possui maior experiência em finais, sendo inclusivamente vencedor de duas edições da Taça da Liga.

"Começando pela euforia: já quando os resultados não nos são tão favoráveis e passamos por períodos em que não estamos tão bem, temos reforçado que esta é uma equipa que sabe manter-se equilibrada. Não andámos em função do que têm sido só os resultados em si para ditar a nossa alegria ou o nosso entusiasmo. O nosso foco é o nosso desempenho e o que podemos controlar, se dermos o melhor de nós", assumiu.

Pela frente, o Estoril Praia terá pela frente um adversário não apenas mais experiente, como também com mais um dia de preparação para o encontro. No entanto, Vasco Seabra não se mostra preocupado e considera que o estado emocional e moralização adjacentes poderão ter mais peso na partida.

"Independentemente de o adversário ter mais um dia de descanso que nós, temos vindo a dizer que queremos estar a jogar de três em três dias ou de quatro em quatro dias mais vezes. Por isso, temos de dimensionar-nos para isso, é uma prova para os nossos jogadores também poderem competir e desfrutar disso, com essa ambição e responsabilidade", sentenciou o treinador.

Colocado perante a valorização de vários dos jogadores do Estoril Praia em função da participação bem conseguida na competição, Vasco Seabra reagiu com naturalidade, ciente do que o mercado de transferências dita relativamente a jogadores em plano de destaque, como sucede com vários dos seus pupilos no Estoril Praia.

"Relativamente à possível perda de jogadores: é o mercado. É extraordinário eles poderem estar visíveis e acho mesmo que é incrível para um treinador poder ver os seus jogadores serem associados a todos os clubes de topo. É incrível para o Estoril Praia, para eles e para o seu treinador, porque eu fico extraordinariamente feliz", assumiu o responsável técnico pelo conjunto que atualmente ocupa o 15.º lugar da I Liga.

Sporting de Braga e Estoril Praia defrontam-se a partir das 19:45 de sábado, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

