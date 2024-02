A derrota sofrida na jornada anterior, perante o Boavista (2-1), interrompeu uma série positiva para o emblema da Linha de Cascais, que completava até então quatro encontros consecutivos sem derrotas.

Com 21 pontos, o Estoril Praia soma apenas menos um do que o adversário, e Vasco Seabra garante que os seus jogadores se encontram apostados em melhorar a situação e os aspetos menos conseguidos, como a eficácia nas bolas paradas defensivas, nas quais tem sido penalizado com golos sofridos.

"Temos de antecipar, sermos muito mais proativos e muito mais capazes de sermos nós a atacar e não ficar à espera. O nosso desafio tem sido esse e também o nosso trabalho e atitude no treino perante os jogadores, e o que eles têm dado para evitar que isso aconteça. Temos tentado que isso deixe de acontecer, estamos mais capazes e o número de bolas que ganhamos na bola parada tem vindo a aumentar", assinalou o treinador, na conferência de antevisão à partida perante os gilistas.

Vasco Seabra elogiou as capacidades do Gil Vicente, que caracterizou como "uma equipa muito forte e muito bem trabalhada", mas destacou que a solução para que os 'canarinhos' possam sair vencedores da partida reside em si mesmos, esperando comprová-lo com uma exibição positiva.

"Vamos ter pela frente um adversário muito difícil, que vai exigir de nós que estejamos ao máximo, mas independentemente do adversário que vamos ter, temos de desafiar-nos a nós mesmos para sermos capazes de competir connosco mesmos e sermos capazes de dar a resposta que queremos", declarou.

O técnico do Estoril Praia elogiou ainda o trabalho realizado por Bernardo Vital, um dos capitães de equipa que realizou todos os minutos nos sete jogos realizados pela equipa no último mês, destacando o mérito do defensor para que tal aconteça num setor que não conta com Erick Cabaco, lesionado de longa duração, e Pedro Álvaro, que volta a não ser opção no domingo.

"Em primeiro lugar, depende do Vital e de quem concorre com o Vital [a sua participação a tempo inteiro nos próximos jogos]. Eu não dou prémios aos jogadores, dou conquistas. Por isso, eles fazem por conquistar e o Vital tem estado numa sequência muito positiva e trabalha todos os dias para merecer que o treinador o ponha a jogar", enalteceu.

Ao lado de Bernardo Vital, poderá jogar João Basso, que regressou ao Estoril Praia, por empréstimo, em janeiro, sobre quem o seu treinador garantiu que "está pronto para jogar", depois de se ter estreado oficialmente na jornada anterior.

"Todos os jogadores que temos disponíveis para o jogo de amanhã [domingo] estão preparados para jogar. Os 20/21 que vão ser convocados têm capacidade para jogar e durar 90 minutos", declarou, com cautelas.

O Estoril Praia recebe o Gil Vicente no domingo, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, em encontro da 22.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

