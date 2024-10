Um dia depois de Gonzalo García ter acordado a rescisão com os arouquenses, caberá ao jovem treinador, de 41 anos, reverter a situação atual, numa altura em que o clube tem apenas sete pontos em nove jornadas do campeonato já disputadas.

A derrota da última ronda diante do Estoril Praia, por 4-1, terá sido a 'gota de água' para que a troca se efetivasse, com o recém-contratado treinador a ter agora a missão de afastar a equipa da ameaça dos lugares de despromoção.

O emblema da Serra da Freita anunciou também que Cláudio Botelho, Nuno Diogo, Bruno Pereira e Jorge Batista acompanham o treinador na composição do corpo técnico.

Vasco Seabra terá assim um novo desafio no principal escalão do futebol português, ele que estava sem clube depois de ter orientado o Estoril Praia na última época, tendo deixado os 'canarinhos' no 13.º lugar, com 33 pontos.

Anteriormente, também já havia acumulado várias experiências como treinador principal ao serviço de Lixa, Paços de Ferreira, Famalicão, Mafra, Boavista, Moreirense e Marítimo.

O primeiro desafio de Vasco Seabra ao serviço dos 'lobos' é já no domingo, a partir das 18:00, com a receção ao Sporting de Braga, para a 10.ª jornada da I Liga.

THYG // VR

Lusa/Fim