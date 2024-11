Na primeira conferência de imprensa no comando técnico dos arouquenses, depois de ter sucedido a Gonzalo García na passada terça-feira, Vasco Seabra mostrou-se satisfeito pelo novo desafio em mãos.

"Vim com uma motivação muito grande pela forma como as pessoas do Arouca falaram comigo, pela ambição que demonstraram e que o clube tem tido nos últimos anos, como se tem reerguido nos campeonatos que tem feito. Portanto, nós não prometemos nada em termos de resultados, porque não os controlamos em absoluto, mas a verdade é que o Arouca, nos últimos dois anos, conseguiu ficar sempre na primeira metade da tabela", explicou, na antevisão à receção aos bracarenses, de domingo.

Quanto a objetivos concretos, em termos de tabela classificativa, o treinador reiterou que afastar o Arouca da possibilidade de despromoção é fundamental, pretendendo uma equipa a "mostrar a raça que a região tem" para depois ir escalando posições no campeonato.

"Obviamente que ficar na I Liga é o objetivo primordial. Tem de ser atingido e temos uma confiança muito grande de que o vamos atingir. Cada lugar que vamos subindo é um lugar de ambição para querermos atingir a valorização dos jogadores e de toda a estrutura", sublinhou.

Com poucos dias de treino, Vasco Seabra reconhece que ainda não teve o tempo ideal para implementar a sua ideia de jogo, mas está satisfeito com a aceitação que tem sentido por parte dos jogadores e espera já manifestar algum cunho pessoal na equipa.

"Temos uma convicção de que já vamos conseguir apresentar algumas coisas que fomos passando. A absorção das ideias foi muito rápida também. A equipa entregou-se com muita determinação, com ambição. Temos um grupo bom, com vontade de se dimensionar, com um espírito coletivo muito positivo. E, portanto, esta primeira fase também é uma fase de namoro, de lua de mel, em que a chegada de um novo treinador traz sempre novas energias. Aquilo que queremos é que estas energias perdurem e possam aumentar", desejou.

O facto de ser uma estreia pode também aportar as suas vantagens, nomeadamente o 'fator surpresa'.

"Em termos de sistema, vou deixar para o Carvalhal esperar pelo início do jogo, para ver se a gente o consegue surpreender", disse.

Quanto ao Sporting de Braga, diz ser uma "equipa difícil", mas prefere "olhar para dentro", depois do seu adversário ter conseguido uma vitória moralizadora na quinta-feira, no intenso dérbi com o rival Vitória de Guimarães (2-1), para a Taça da Liga.

Nino Galovic, Eboué Kouassi e Matías Rocha são as únicas ausências confirmadas por lesão.

O Arouca, 14.º classificado da I Liga, com sete pontos, recebe o Sporting de Braga, quinto, com 17, estando o início do jogo marcado para as 18:00 de domingo e a arbitragem a cargo de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

THYG // VR

Lusa/Fim