O técnico lembrou que nenhuma outra equipa conquistou tantos pontos nesse intervalo temporal - 25 em 30 possíveis -, e não hesitou em subscrever a tese do seu homólogo benfiquista, Bruno Lage, que havia, na quinta-feira, identificado uma "corrida a quatro" na disputa pelo primeiro lugar.

"Vai ser um jogo difícil e concordo com aquilo que o treinador do Benfica disse, até porque, nos últimos 10 jogos, o Sporting de Braga foi quem mais pontos conquistou na Liga, o que reflete também que tem sido a melhor equipa. Por isso, é um adversário muito difícil. É muito competente e competitiva, mais ainda a jogar no seu estádio", analisou na conferência de imprensa de antevisão à deslocação de sábado.

O técnico deixou também uma nota elogiosa para o opositor Carlos Carvalhal, considerando-o um "excelente treinador, com ideias muito claras, nas quais as equipas conseguem normalmente ter sucesso".

Tendo-se estreado ao comando dos arouquenses no jogo da primeira volta que opôs as duas formações, em que o Sporting de Braga venceu por 2-1 no Estádio Municipal de Arouca, Seabra acredita que o contexto atual seja muito diferente e a sua formação esteja hoje num patamar superior.

"Há muitas diferenças, de um e outro lado, penso que ambos cresceram muito, nós estamos mais estáveis e compactos. Duas equipas que, no mercado de inverno, acabaram por se ajustarem e criarem grupos ainda mais fortes e coesos. Por isso é que, em 2025, só têm uma derrota cada", refletiu.

O interregno para os compromissos das seleções nacionais terá sido benéfico para recuperar alguns jogadores da "sobrecarga" competitiva a que vinham a ser sujeitos, depois de um empate frente ao Estoril Praia (1-1), em que o treinador arouquense admitiu algumas insuficiências na exibição dos seus jogadores.

"Nós gostamos de 'matar os borregos' a toda hora, de jogar e competir, mas foram importante estas duas semanas, porque tínhamos alguns jogadores com lesões, outros em sobrecarga e fadiga. Entre treinadores, na brincadeira, diz-se que isto seria bom sem jogos, tudo mais tranquilo. Mas, depois, ficamos uma semana sem eles e sentimos desespero pela falta da adrenalina", gracejou.

Perante uma lesão grave no joelho direito de David Simão, que obrigou o médio a intervenção cirúrgica e deverá impedi-lo de regressar na presente temporada, Vasco Seabra não escondeu que se trata de uma grande perda para os 'lobos', ainda que reitere a confiança nos jogadores à sua disposição.

"Não há jogadores insubstituíveis, mas que ele faz muita falta é inegável, pelo peso que tem na equipa e no clube, pelo modo de jogar e também pela forma como interpreta o jogo. Acaba por ser um líder dentro do campo, perante as ideias que entende da equipa técnica e passa aos colegas. Gostamos dele, por isso é que jogava quase todos os jogos com muitos minutos", constatou.

Para além de David Simão, Nino Galovic é também baixa confirmada, enquanto Dylan Nandín, Pablo Gozálbez, Tiago Esgaio e Chico Lamba, numa "fase mais adiantada" da recuperação, estão ainda em dúvida.

O Arouca, 13.º classificado da I Liga, com 29 pontos, desloca-se ao terreno do Sporting de Braga, quarto, com 53, estando o início do encontro agendado para a 20:30 de sábado, com arbitragem a cargo de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

