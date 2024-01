"[É] um adversário que tem um excelente treinador, jogadores que toda a gente reconhece e com a qualidade que têm, individualmente muito apetrechados, neste momento em primeiro lugar no nosso campeonato e, por isso, num momento excelente. São tudo predicados que nos fazem ter a noção clara de que temos de focar-nos no jogo que temos agora, darmos o melhor de nós e dedicarmo-nos ao máximo", caracterizou Vasco Seabra, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para o Estádio José Alvalade.

O técnico do Estoril Praia reconhece a "capacidade" dos leões, mas garantiu que também aproveitará o momento de confiança que a sua equipa atravessa para realizar uma exibição de qualidade e um espetáculo agradável de assistir em prol da conquista de pontos, num recinto reconhecidamente complicado.

"Sabemos as tarefas que temos para fazer e vamos entregar-nos e desfrutar do jogo, porque também é assim a nossa forma de viver", prometeu Vasco Seabra, motivado pela resposta que o Estoril Praia tem protagonizado nas últimas semanas -- na jornada anterior goleou o Farense, no Estádio António Coimbra da Mota, por 4-0.

Vasco Seabra salientou que "só mais tarde, a partir das 21:15", pensará no FC Porto, garantindo que a sua principal preocupação se centra na preparação para o duelo da Liga, frente ao Sporting, e só após a sua conclusão se irá concentrar na receção aos 'dragões', para a Taça de Portugal, na terça-feira.

O técnico 'estorilista' reconheceu ainda que, em alguns momentos do encontro, a sua equipa será subjugada por um adversário poderoso, avançando que estará na capacidade de resistir a esses momentos de domínio o segredo para um eventual êxito na casa dos 'verdes e brancos'.

"Sabemos que o jogo tem muitos momentos, que há momentos em que estamos por cima e outros em que estamos por trás no jogo e a outra equipa está a dominar. Temos de saber dominar e ser dominados para sermos capazes de responder às diferentes situações, estarmos estáveis e criarmos consistência no que são as nossas ações", referiu.

Vasco Seabra reagiu ao facto de não poder contar com o médio Mateus Fernandes, que se encontra emprestado ao Estoril Praia precisamente pelo Sporting, praticamente confirmando que o seu lugar na equipa será ocupado pelo francês Koba Koindredi.

"São dois jogadores em que acredito muito. Gosto muito do Mateus, gosto muito do Koba, por isso são jogadores que, tendo os seus momentos, acredito que podem sempre acrescentar valor à equipa", elogiou, tranquilo sobre a entrada do gaulês para o lugar habitualmente ocupado pelo português.

O treinador do Estoril Praia não escondeu o foco da preparação da sua defensiva para o sueco Viktor Gyökeres, 'figura de proa' do ataque sportinguista, mas garantiu que toda a equipa do Sporting merecerá a atenção generalizada da sua equipa, sob pena de os 'canarinhos' passarem por dificuldades acrescidas perante um coletivo de "muita qualidade".

"Está num momento de forma também extraordinário, é uma contratação que me parece marcante para o campeonato e para o Sporting em particular. Portanto, sabemos que vamos ter pela frente um bom adversário, é inegável e não vamos estar a fugir a isso, nem vamos dizer que é um adversário normal, porque naturalmente vamos defrontar um dos melhores jogadores da Liga, mas se ficarmos muito centrados só num jogador sabemos que os outros jogadores, que têm também muita qualidade, também trarão dificuldades", concluiu.

O Estoril Praia, nono classificado, com 17 pontos, visita na sexta-feira o líder Sporting, com 37, em jogo marcado para o Estádio José Alvalade, às 18:45, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

