Na antevisão ao encontro frente ao Portimonense, o técnico mostrou ambição de vencer e tirar a equipa da última posição com uma prestação segura e concentrada, evitando perder pontos nos minutos finais, como tem sido recorrente em anteriores ocasiões.

Vasco Seabra considera, ainda assim, que esse será um momento do jogo a ter em atenção como qualquer outro e que não deve ser encarado de forma especial.

"Se o Estoril tivesse sofrido golos nos primeiros dez minutos de cada jogo e perdido por dois ou três golos de diferença, ninguém falaria dos últimos minutos. O que sentimos é que estamos num campeonato extremamente competitivo e difícil e temos confiança nos nossos jogadores e eles no processo. Portanto, os últimos momentos do jogo são iguais aos primeiros", assinalou o técnico.

Vasco Seabra não esconde a posição difícil em que o Estoril Praia se encontra, mas não demonstrou intranquilidade, apontando ao longo trajeto que ainda terá pela frente na I Liga, que permitirá recuperar posições e cimentar a equipa em lugares mais tranquilos.

"Mais do que estarmos preocupados ou concentrados na posição que ocupamos neste momento, sabemos até onde queremos ir e que temos um caminho claro para percorrer e sabemos que só temos uma hipótese de conseguir jogar para vencer, que é estarmos no nosso melhor, nos nossos limites e a 100% das nossas capacidades", registou.

O técnico cumpriu um mês no comando técnico do emblema da Linha de Cascais e fez, por fim, um balanço positivo que no seu final inclui também uma mensagem de esperança para o futuro a mais curto e também a longo prazo, no que respeita a resultados e classificação final no campeonato.

"Estou feliz por estar com estes jogadores e também por estar nesta estrutura e neste clube. Tenho uma confiança muito grande no que fizemos neste mês e no que nos projeta no presente e no futuro próximo. Por isso, estou muito satisfeito com o grupo e com o que é a sua entrega também, pelo que estou confiante sobre o que vamos conseguir fazer daqui para a frente," assumiu.

O Estoril Praia, 18.º e último classificado da I Liga, com quatro pontos, desloca-se a casa do Portimonense, 12.º, com oito pontos alcançados, pelas 15:30 deste sábado, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

