Vasco Seabra alertou para o valor dos algarvios, que este sábado visitam o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e, sustenta, têm capacidade para discutir o jogo com o emblema da Linha de Cascais.

"A nossa equipa tem vindo a crescer a esse nível de perceber que, infelizmente, não conseguimos estar 100% do tempo com a bola, 100% do tempo a procurar fazer golos ao adversário, porque isso não existe, ou não acontece. Por isso, nos momentos em que o adversário tem a bola, temos de saber pressionar e fazer os nossos intentos para que o adversário não chegue à nossa baliza", indicou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico estorilista aguarda um adversário capacitado "em todos os momentos do jogo", antevendo por isso um desafio difícil a ultrapassar.

"São muito fortes nos vários momentos, seja na bola parada ou nos momentos corridos do jogo, por isso, sabemos que vamos ter um adversário com o qual em alguns momentos acreditamos que vamos estar por cima no jogo, noutros provavelmente será o adversário a estar por cima", anteviu, prevendo equilíbrio na partida e domínio repartido.

Apesar das dificuldades que espera encontrar, Vasco Seabra pretende manter a senda vitoriosa, em especial em casa, onde contabiliza quatro vitórias de forma consecutiva.

"É uma responsabilidade que gostamos de ter, no sentido em que podemos fazer mais e melhor. Ou seja, o que sentimos é que todas as coisas que vamos fazendo depois deixam de ser suficientes no dia imediatamente a seguir", comentou, colocando ambição no trabalho de todos.

O treinador do Estoril Praia mostrou-se convicto de que a equipa não perderá ritmo face aos três dias de paragem para celebrar o Natal, prometendo que esta se apresentará preparada para garantir os três pontos em disputa e apelou a uma forte presença dos adeptos locais.

"O essencial é fazermos um repto aos nossos adeptos, porque é, de facto, o último jogo do ano, é um jogo em que termos o apoio deles vai também ser decisivo no que é a nossa força e esta poder aumentar, porque se sente que estamos próximos deles", salientou.

Por fim, Vasco Seabra abordou a proximidade da abertura do mercado de transferências, mostrando-se completamente tranquilo sobre o que dele poderá advir, nomeadamente no que diz respeito à cobiça que vários dos jogadores do Estoril Praia poderão vir a gerar nas próximas semanas.

"Esse é um reconhecimento que eles podem ter e essa é a certeza: aquilo que pode vir a acontecer é uma dúvida, nós não o controlamos e eles sabem que nem eu, nem eles, estamos muito preocupados com isso. Fico muito feliz por eles serem associados a muitos clubes", reconheceu, orgulhoso dos seus pupilos, entre os quais apenas não poderá contar para a partida com Erick Cabaco e Alex Soares, ambos a recuperar de lesão.

O Estoril Praia, 14.º classificado da I Liga, com 14 pontos, receberá o Farense, oitavo, com 18, a partir das 15:30 de sábado, sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

