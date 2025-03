"É uma equipa boa. Obviamente que quando iniciou o campeonato os objetivos do Gil [Vicente] eram outros. A mudança de treinador também traz um alento diferente à equipa. Esperamos um jogo difícil. Uma equipa muito forte em sua casa", declarou.

O timoneiro da formação açoriana falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel antes da deslocação a Barcelos para defrontar o Gil Vicente para a 26.ª jornada.

Na jornada anterior, César Peixoto estreou-se no comando técnico gilista com um empate diante o Estrela da Amadora (1-1).

Vasco Matos disse esperar um encontro difícil devido à qualidade da equipa de Barcelos, apelando ao "compromisso" dos seus jogadores.

"Sabemos que temos de estar no limite", destacou.

O Santa Clara não vence há quatro jogos consecutivos e vem de um empate caseiro frente ao Moreirense na última jornada.

O treinador desvalorizou a sequência recente de resultados e defendeu que "todos dentro do clube" devem ter a "consciência de que o futuro se constrói com ambição".

"Sabemos que a segunda volta ia ser mais difícil. Isso para nós era claro. É verdade que essa sequência de jogos não tem sido aquela que todos desejávamos, claro, mas o campeonato não se faz de uma sequência. O campeonato faz-se de uma longa caminhada e aí acho que temos sido extraordinários", vincou.

Vasco Matos reiterou que o Santa Clara não olha para a classificação quando questionado pela possibilidade de a equipa perder o quinto lugar em caso de um resultado menos positivo.

"O nosso método de trabalho não incide sobre classificações. O que nos guia não é isso. Eu nunca falo disso da classificação aos jogadores. Falo é jogo a jogo e da ambição, da vontade de melhorar, de sermos melhores e mais competitivos", declarou.

Para destacar a época do Santa Clara, o treinador aludiu ao investimento realizado por outras equipas em comparação com o clube açoriano.

"Basta olhar para as equipas e para os investimentos que foram feitos agora no mercado de janeiro. Não é difícil perceber as coisas. É continuar o nosso trabalho com exigência e ambição", declarou.

O Santa Clara, quinto classificado, com 40 pontos, vai defrontar o Gil Vicente, 14.º, com 23, no próximo sábado, às 14:30, no estádio Cidade de Barcelos.

A partida da 26.ª jornada vai ter a arbitragem de Iancu Ioan Vasilica (Associação de Futebol de Vila Real).

RPYP // VR

Lusa/Fim