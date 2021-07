Van der Poel, de 26 anos, vestiu a camisola amarela da 108.ª edição da 'Grande Boucle' durante seis dias, depois de ter vencido a segunda etapa, no Muro de Bretanha, tendo 'caído' no sábado para o 44.º lugar, a 17.20 minutos do líder e campeão da prova.

O neto de Raymond Poulidor, o 'eterno segundo', já tinha admitido ponderar, na segunda-feira, dia de descanso, a continuidade na corrida, uma vez que o seu grande objetivo para esta temporada é o ouro olímpico na prova de 'cross-country' olímpico (XCO) em Tóquio2020, marcada para 26 de julho.

O holandês não alinha à partida para a nona etapa do Tour, a segunda consecutiva de alta montanha, entre Cluses e Tignes, numa distância de 144,9 quilómetros, tal como o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vice-campeão em 2020.

