"Nos primeiros dias e semanas haverá um período de integração, mas quero mostrar as minhas capacidades. Estou muito entusiasmado, quero ajudar a equipa a ganhar jogos, mostrar essa determinação, ganhando jogos e títulos", afirmou Valentino Lázaro em entrevista à BTV, televisão oficial do Benfica, no dia em que foi apresentado.

O ala de 25 anos, que chega aos 'encarnados' por empréstimo de uma época do Inter Milão, revelou que houve contactos para a sua contratação "há uns anos", mas agora o interesse do clube foi "mais consistente".

"O primeiro contacto foi feito há uns anos, mas agora o interesse do Benfica era ainda mais consistente. Era a altura certa e vi que o interesse continuava a ser tão forte, que as pessoas queriam mesmo contar comigo, é como uma família e o sentimento foi sempre forte, por isso não tive dúvidas de que queria vir para o Benfica", disse o internacional austríaco, que vai vestir a camisola '22'.

Lázaro representou a Áustria na fase final do Euro2020 e atua normalmente como lateral direito ou ala direito.

Nascido em Graz, o futebolista tem também nacionalidade angolana e começou a dar nas vistas no Salzburgo, tendo depois, em 2017/18, rumado ao futebol germânico para representar o Hertha Berlim.

Após duas temporadas na Bundesliga, Lázaro foi contratado pelo Inter Milão, mas nunca se conseguiu impor na equipa italiana, acabando por ser emprestado ao Newcastle na segunda metade da época.

Em 2020/21, o internacional austríaco (32 internacionalizações) voltou a ser cedido pelo Inter, regressando à Bundesliga para representar o Borussia Monchenglabach, tendo efetuado 28 jogos e marcado dois golos.

