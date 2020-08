"Os testes efetuados na segunda-feira à equipa principal, equipa técnica e 'staff' direto, tendo em vista o início dos trabalhos de pré-temporada, detetaram dois casos positivos à covid-19", lê-se no comunicado do clube, sem revelar a identidade dos infetados.

Os dois envolvidos estão a cumprir isolamento domiciliário, enquanto a equipa cumpre "um muito restrito protocolo" sanitário, acrescentou o clube, que conta com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

Estes casos de covid-19 no Valência ocorrem dois dias depois de o Atlético de Madrid ter dado conta da infeção com o novo coronavírus do avançado argentino Ángel Correa e do defesa croata Sime Vrsaljko, antes de viajar para Lisboa, a fim de disputar a 'final a oito' da Liga dos Campeões.

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com um total de 322.980 casos e 28 576 mortes, segundo os números oficiais revelados na segunda-feira.

JP // JP

Lusa/Fim