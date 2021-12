Valência, de Thierry e Guedes, surpreendido em casa pelo Espanyol

O Valência, com Thierry Correia e Gonçalo Guedes, foi hoje surpreendido em casa pelo Espanyol (2-1) e falhou o 'assalto' aos lugares da Liga dos Campeões, no arranque da 19.ª jornada do campeonato espanhol de futebol.