Vinte anos depois, Jorge Braz regressou hoje à universidade, em Vila Real, academia onde foi treinador da equipa de futsal da Associação Académica da UTAD (AAUTAD) e onde lecionou a disciplina de futsal, no departamento de Desporto.

A universidade e a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a qual classificou como o seu "ninho", foram, frisou, decisivos e continuarão sempre ligados ao seu percurso profissional e pessoal.

"Receber o doutoramento 'honoris causa' pela UTAD representa a maior honra da minha vida, um sentimento de gratidão imenso. Fazer parte do grupo de doutorados desta universidade, no curso de Desporto e Educação Física, é de tal forma arrebatador que não encontro palavras que possam atestar a honra que sinto", afirmou o selecionador nacional, durante o seu discurso, em que ficou visivelmente emocionado e com a voz embargada.

E continuou: "Esta [é uma] região que tanto amo, e só quem a vive como nós a vivemos sabe como é sentir o reconhecimento dos nossos, não pelos nossos feitos, não pelas nossas conquistas pessoais, mas por colocarmos este nosso cantinho detrás das pedras pelas bocas do mundo".

Nascido em Edmonton (Canadá) há 50 anos, o selecionador nacional de futsal deu os primeiros toques na bola em Sonim, freguesia de Valpaços, distrito de Vila Real, de onde é natural a sua família.

Em julho de 2010, assumiu o cargo de selecionador nacional e, desde então, conquistou dois Europeus (2018 e 2022), um Mundial (2021) e a Finalíssima Intercontinental (2022).

