O francês Yann Ehrlacher (Lynk&Co) terminou na segunda posição, a 0,264 segundos de Urrutia, e o argentino Nestor Girolami (Hyundai) na terceira, a 4,972. Monteiro cruzou a meta a 32,676 do vencedor.

Ehrlacher ainda passou pela liderança depois de usar a 'joker lap', uma alternativa mais rápida na última curva que os pilotos podiam usar uma vez, mas, depois de receber ordens de equipa, acabaria por ceder novamente a posição a Urrutia, que largara da 'pole position' e comandou a fase inicial da corrida.

Esta foi a segunda vitória do uruguaio nesta temporada do WTCR, depois do triunfo na segunda corrida na Hungria.

Tiago Monteiro, que partiu da 13.ª posição da grelha para esta primeira de duas corridas, chegou a ser nono classificado mas, na parte final da prova, perdeu duas posições.

O espanhol Mikel Azcona (Hyundai), que foi oitavo, a 14,693 segundos do vencedor, mantém a liderança do campeonato, com 136 pontos.

A segunda corrida desta quinta de sete etapas do WTCR está marcada para as 17:15.

