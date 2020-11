Um golo de Rui Gomes, aos 80 minutos, foi o suficiente para a equipa leiriense, nona classificada da Série E do Campeonato de Portugal, seguir em frente, frente a um Portimonense que agrava a sua crise de resultados, já que ocupa a última posição na I Liga.

A formação de Leiria é assim a primeira a fazer 'tombar' uma equipa da I Liga, numa eliminatória que arrancou hoje, com a passagem do Gil Vicente (I Liga) e do Amora (Campeonato de Portugal), equipa que surpreendeu em casa do Feirense (II Liga).

VR // VR

Lusa/fim