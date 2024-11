Juan Quintero, antigo jogador do FC Porto, adiantou os colombianos, num livre direto, aos 31 minutos, mas, na segunda parte, aos 57 e 60, Davinson Sánchez, na própria baliza, e o estreante Rodrigo Aguirre, conseguiram a reviravolta para os uruguaios.

Nos últimos minutos, aos 90+6, o suplente Andrés Gomez voltou a empatara para a Colômbia, até que o antigo médio do Sporting, que começou o jogo no banco, resolveu o encontro, aos 90+11, a favor da seleção celeste, que contou com o 'leão' Maxi Araújo a tempo inteiro -- Franco Israel foi suplente.

Com este triunfo o Uruguai subiu ao segundo lugar, com os mesmos 19 pontos da Colômbia, que, assim, falhou o assalto ao primeiro lugar da Argentina, campeã do mundo, que conta mais três pontos, mas foi batida nesta ronda no Paraguai, por 2-1, na quinta-feira.

Nesta ronda, o Brasil, agora quarto com 17, não foi além de uma igualdade 1-1 na Venezuela, o Equador goleou por 4-0 a Bolívia, enquanto Peru e Chile, os dois últimos, não foram além de um nulo.

Em Lima, também na sexta-feira, nem a presença de Arturo Vidal no 'onze' chileno animou um encontro sem golos.

Na próxima jornada, a Argentina recebe o Peru, na terça-feira, o Uruguai visita o Brasil, um dia depois de a Colômbia receber o Equador.

