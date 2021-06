"O Comité de Apelo da UEFA decidiu suspender para o próximo jogo de competições da UEFA o jogador da Federação Austríaca de Futebol Marko Arnautovic, por insultar outro jogador", refere o organismo regulador do futebol europeu.

A decisão surge depois de na terça-feira o comité disciplinar ter aberto um inquérito, já depois da queixa apresentada pela Macedónia do Norte, que acusava o avançado, de origem sérvia, de ter efetuado um gesto de cariz nacionalista.

Arnautovic fez um gesto com a mão em direção a Ezgjan Alioski, de origem albanesa, depois de ter marcado no domingo o terceiro golo na vitória da Áustria frente à Macedónia do Norte, por 3-1, em jogo do Euro2020 de futebol.

Na quinta-feira a Áustria defronta os Países Baixos, na segunda jornada do Euro2020, e quando os dois países lideram o grupo C, com três pontos, enquanto Ucrânia e Macedónia do Norte perderam na estreia e ainda não pontuaram.

