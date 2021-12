De acordo com a UEFA, o seu Comité de Apelo, órgão a que tinha sido remetida a decisão por parte do Comité de Controlo e Disciplina, decidiu "atribuir a derrota ao Tottenham, por 3-0", segundo os regulamentos da competição.

O jogo, da sexta e última jornada do grupo G, agendado para 09 de dezembro, tinha, inicialmente, sido adiado, mas, dois dias depois, foi mesmo cancelado, esperando-se apenas que fosse oficializada a derrota por parte da UEFA.

Na ocasião, a UEFA explicou que "apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes" e que a situação final seria determinada pela instância disciplinar do organismo.

No grupo G da Liga Conferência Europa, apuraram-se, assim, o Rennes e o Vitesse, enquanto o Tottenham terminou no terceiro lugar e foi eliminado, tal como o Mura, quarto.

O surto de coronavírus nos ingleses levou também ao adiamento dos jogos da Premier League com Brighton e Leicester, em 12 e 16 de dezembro, com os 'spurs' a voltarem apenas à competição no domingo, empatando em casa com o Liverpool (2-2).

Quanto ao Vitesse, vai defrontar no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa o Rapid Viena, com primeira mão na Áustria, em 17 de fevereiro, e segunda nos Países Baixos, uma semana depois.

