"Inspetores de Ética e Disciplina da UEFA foram nomeados hoje para a condução de uma investigação relativa a possível violação do quadro legal da UEFA por parte do FC Barcelona, relacionada com o designado 'caso Negreira'", informou o organismo, em comunicado.

O clube, líder destacado da Liga espanhola, vários antigos dirigentes e o ex-responsável da arbitragem José Negreira foram indiciados em 10 de março por corrupção, abuso de confiança e falsificação de registos comerciais, num caso que envolveu pagamentos avultados ao antigo árbitro.

O Ministério Público espanhol apresentou uma denúncia formal no Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona contra o clube, enquanto pessoa jurídica, bem como contra os seus antigos presidentes Sandro Rosell (entre 2010 e 2014) e Josep Maria Bartomeu (entre 2014 e 2020).

O atual presidente dos catalães, Joan Laporta, disse que as acusações de corrupção que recaem sobre o clube vão ter uma resposta forte da atual direção, alegando que os catalães estão a ser "vítimas" de uma campanha de desestabilização.

O caso surge na sequência de investigações que o Ministério Público de Barcelona iniciou há cerca de um ano e que dão conta de que o antigo responsável da arbitragem espanhola recebeu, através de uma empresa, quase sete milhões de euros por alegada assessoria ao clube, entre 2001 e 2018.

Este caso, no qual o clube catalão é indiciado do crime de corrupção em negócios na forma continuada, vai ser apenso a um outro, resultado de uma denúncia apresentada nas últimas semanas pelo antigo árbitro e atual videoárbitro Estrada Fernández contra Negreira e a empresa Dasnil 95, por corrupção desportiva.

Alegadas irregularidades fiscais cometidas pela empresa de Negreira expuseram, em maio de 2022, os pagamentos recebidos pelo antigo vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros.

De acordo com a justiça espanhola, o Barcelona "manteve um acordo verbal estritamente confidencial" com José Negreira, de forma que este, "a troco de dinheiro, realizasse ações tendentes a favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros" nos seus jogos.

