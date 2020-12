Inaugurado em novembro de 2019, num Albânia-França (0-2), o recinto tem capacidade para 21.690 espetadores.

A prova, que pretende representar melhor os pequenos países e os clubes médios das ligas intermédias, vai contar com 32 equipas numa fase final a partir de 16 de setembro de 2021, depois de três momentos de qualificação.

"Esta nova prova torna as competições de clubes da UEFA mais inclusivas do que nunca. Haverá mais jogos para mais clubes, com mais federações representadas", congratulou-se o presidente do organismo, o esloveno Aleksander Ceferin.

Ao todo, serão 184 os clubes envolvidos, dos quais 46 derivados da Liga dos Campeões ou Liga Europa, sendo que todas as 55 federações da UEFA estarão representadas.

Em 2021/22, Portugal já sabe que terá duas entradas diretas na 'Champions', mais uma na terceira pré-eliminatória, uma na Liga Europa e duas nas pré-eliminatórias da nova competição, a Liga Conferência Europa.

O campeão e o 'vice' da I Liga 2020/21 seguem para a fase de grupos da 'Champions' e o terceiro para a terceira pré-eliminatória, o vencedor da Taça de Portugal ruma à Liga Europa e o quarto e o quinto vão para a nova prova, entrando na terceira e segunda pré-eliminatórias, respetivamente.

Após uma fase de grupos composta por oito 'poules' de quatro equipas, o figurino passa a eliminatórias diretas a partir dos oitavos de final, nos dias 10 e 17 de março de 2022, decorrendo sucessivamente até à final disputada em 25 de maio de 2022.

Todas as partidas vão decorrer à quinta-feira, a par da Liga Europa, que na época seguinte acolherá na fase de grupos o vencedor desta nova competição: tal só não acontecerá caso o vencedor garanta um lugar na 'Champions'.

A UEFA especifica que esta nova competição vai decorrer "pelo menos no ciclo 2021-2024".

O organismo que gere o futebol europeu atribuiu ainda à Roménia e Geórgia a fase final do Euro2023 sub-21, que será disputado por 16 seleções.

Em 2021 este mesmo evento vai decorrer na Hungria e Eslovénia.

