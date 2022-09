Esta decisão prende-se com as "severas limitações dos recursos policiais e os problemas de organização relacionados com os eventos decorrentes do luto nacional por sua majestade a Rainha Isabel II", precisou o organismo.

Ao contrário do que aconteceu com o desafio entre o Rangers e o Nápoles, da Liga dos Campeões, adiado, no domingo, por um dia, para quarta-feira, pelos mesmos motivos, a nova data deste desafio entre ingleses e transalpinos não foi adiantada.

O Arsenal venceu o primeiro jogo do Grupo A por 2-1 em casa do Zurique, enquanto o PSV empatou em casa 1-1 com o Bodø/Glimt.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

