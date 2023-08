O adepto grego, de 29 anos, morreu após ser esfaqueado em confrontos com apoiantes do Dínamo Zagreb, da Croácia, tendo ainda resultado dos incidentes noturnos oito feridos e 88 detidos, a maioria croatas, de acordo com a polícia grega.

A UEFA refere que o que seria a segunda mão da eliminatória, em Zagreb, em 15 de agosto, passa a ser considerada a primeira e a segunda será disputada em 18 de agosto, em Atenas.

Após a morte do adepto, as autoridades gregas solicitaram que o jogo entre AEK Atenas e Dínamo Zagreb, na Opap Arena, fosse à porta fechada. Os adeptos croatas já foram oficialmente excluídos por decisão anterior da UEFA.

A vítima mortal ainda foi transportada para um hospital de Atenas, mas não resistiu aos ferimentos, indicou a polícia grega.

