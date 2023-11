Em Milão, no jogo da 11.ª jornada, uma grande penalidade convertida pelo argentino Roberto Pereira, aos 61 minutos, garantiu o primeiro triunfo da Udinese, que segue na 16.ª posição da Liga italiana, com 10 pontos, conseguidos com a vitória de hoje e sete empates.

Com o português Rafael Leão no 'onze' titular, o AC Milan somou o terceiro jogo sem vencer, e a segunda derrota em três encontros, e voltou a atrasar-se na luta pela liderança, sendo terceiro a seis pontos do líder e vizinho, que hoje venceu por 2-1 a Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa.

A cinco pontos do Inter, que integra o grupo do Benfica na Liga dos Campeões, segue a Juventus, segundo classificada, que no domingo visita a Fiorentina.

No primeiro jogo do dia, o Nápoles, adversário do Sporting de Braga no Grupo C da 'Champions', venceu a Salernitana, última classificada, por 2-0, e subiu ao quarto lugar da prova.

Com o português Mário Rui no banco, os golos da formação napolitana foram apontados por Raspadori, aos 13 minutos, e Eljif Elmas, aos 82.

