Formação número um do ranking mundial em 2024, a UAE Emirates estará pelo oitavo ano consecutivo na 'Algarvia', que já venceu em 2019 com o então promissor esloveno Tadej Pogacar.

João Almeida tem previsto participar na única prova portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries, onde foi sexto em 2023 e nono em 2020.

A UAE Emirates é a oitava formação do WorldTour com presença assegurada na 51.ª edição, juntando-se a INEOS, Intermarché-Wanty, Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, dsm-firmenich PostNL, Alpecin-Deceunink e Groupama-FDJ.

Além da equipa do quarto classificado do Tour2024 e dos também portugueses Rui e Ivo Oliveira e António Morgado, também a Tudor, da segunda divisão do ciclismo mundial, foi hoje confirmada na Volta ao Algarve.

Os suíços, que têm como diretor o português Ricardo Scheidecker, a Caja Rural e a Lotto são as ProTeam com lugar garantido, o mesmo acontecendo com as equipas continentais portuguesas.

