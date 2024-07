Aos 30 anos, o francês estreou-se a vencer no Tour, no final dos 199 quilómetros com início e final em Troyes, batendo o britânico Thomas Pidcock (INEOS) e o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech), seus companheiros de fuga que cortaram a meta também em 04:19.43 horas.

Na geral, e apesar de ter atacado várias vezes nos setores de estrada por asfaltar hoje enfrentados pelos ciclistas, Pogacar tem exatamente as mesmas diferenças para o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo a 33 segundos, e para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que fecha o pódio a 01.15 minutos.

Na segunda-feira, cumpre-se o primeiro dia de descanso da 111.ª edição, com o pelotão a regressar à estrada no dia seguinte, para a 10.ª etapa, que vai ligar Orléans a Saint-Armand-Montrond, no total de 187,3 quilómetros.

