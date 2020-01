“TUONO CUP” no CNV – Rumores sobre um novo Troféu Naked para 2020 Corre nos bastidores da competição em velocidade o rumor de que no Campeonato de 2020 vai aparecer um novo Troféu, à imagem do bem sucedido Troféu Kawasaki ZCUP, desta vez com as fantásticas Aprilia Tuono V4, motos também do segmento naked mas com 175 cv de potência e apenas 185 Kg de peso de origem o que, com a montagem do kit de Troféu, irá baixar certamente o peso final para muito perto do valor da potência, potência que será também aumentada graças à introdução de um escape completo racing. desporto MotoSport desporto/tuono-cup-no-cnv-rumores-sobre-um-novo-trofeu_5e25f9cefc58531c1bc9e47f





Corre nos bastidores da competição em velocidade o rumor de que no Campeonato de 2020 vai aparecer um novo Troféu, à imagem do bem sucedido Troféu Kawasaki ZCUP, desta vez com as fantásticas Aprilia Tuono V4, motos também do segmento naked mas com 175 cv de potência e apenas 185 Kg de peso de origem o que, com a montagem do kit de Troféu, irá baixar certamente o peso final para muito perto do valor da potência, potência que será também aumentada graças à introdução de um escape completo racing.

Em Itália existe já um kit de competição para a Tuono da marca Cruciata ( Ver AQUI ) que a transforma numa verdadeira máquina de circuito.

Ainda não conhecem os pormenores deste novo Troféu mas em breve saberemos mais. Estejam atentos.