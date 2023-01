Desde que Tulipa substituiu Álvaro Pacheco no comando técnico, no início de dezembro, os minhotos venceram os dois jogos que realizaram como anfitriões, perante Vitória de Guimarães e Marítimo - ambos por 3-0, para o campeonato -, e querem continuar na senda dos triunfos perante os vila-condenses, no arranque da segunda volta.

"A nossa equipa sente-se confortável a jogar em casa, muito pela energia que os nossos adeptos nos transmitem no decorrer do jogo. Este é o nosso espaço. No nosso espaço, queremos ser dominantes e fazer pontos. Nessa ótica, estamos preparados para o que aí vem. O adversário é competitivo", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30.

Ao longo da semana anterior, realçou Tulipa, o plantel vizelense trabalhou com o "pensamento" de derrotar um adversário "com muita qualidade no seu jogo posicional", que, mesmo contra as equipas teoricamente mais fortes, "gosta de assumir o jogo".

O técnico de 50 anos projetou, aliás, um embate que se "vai resolver no pormenor", com o Vizela a ter de mostrar "capacidade para perceber as variáveis onde o adversário é muito forte" e para "perceber as suas lacunas", de forma a "saber explorá-las no decorrer do jogo".

Convencido de que a equipa 'azul' tem de ser "forte nos processos defensivo e ofensivo" para ter "sucesso na segunda volta", o treinador enalteceu a apetência dos seus jogadores mais adiantados para "serem o primeiro obstáculo ao adversário" nos momentos sem bola, acerca de uma questão sobre o ponta de lança, Osmajic, autor de três golos nas últimas quatro partidas do campeonato.

"A ideia primordial é defender bem para atacar melhor (...). Há também uma comunhão de interesses entre a nossa primeira linha de pressão e a segunda. O Samu ajuda muito [o Osmajic], para que não corra de forma desnecessária. Temos de ter o tempo certo para criar dificuldades ao adversário. [O Osmajic] melhorou muito na interpretação do jogo", referiu.

Tulipa reconheceu ainda que o mercado de transferências em curso, que encerra às 23:59 de terça-feira, cria "alguma instabilidade nas equipas" e assumiu ter pedido à administração da SAD para 'segurar' os "jogadores mais importantes" e para tentar contratar jogadores com "características diferentes", como crê serem o médio Pedro Ortiz e o extremo Matías Lacava.

"O Pedro [Ortiz] joga na posição '6'. Tem muita qualidade técnica e conhecimento do jogo. Tem de entrar numa dinâmica diferente de intensidade no momento sem bola. O Matías [Lacava] tem-me surpreendido. É um jogador que corre riscos. Apreciámos um jogo criativo e disciplinado em termos táticos", disse, a propósito de jogadores assegurados no 'mercado' em curso, por empréstimo.

O Vizela, nono classificado da I Liga portuguesa, com 21 pontos, recebe o Rio Ave, 10.º, também com 21, em jogo agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // VR

Lusa/Fim