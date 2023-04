O técnico de 50 anos admitiu que os minhotos, oitavos da tabela, com 35 pontos, podem "tirar partido da intranquilidade" da formação açoriana, 18.ª e última do campeonato, com 15, mas também avisou os seus jogadores que dificilmente conseguem os três pontos se pensarem numa partida "fácil", tendo-lhes pedido "seriedade".

"Se olharmos com seriedade para o nosso jogo, podemos ter protagonismo no jogo. Mas o jogo vai ser resolvido nos detalhes. As equipas têm de ter ambição e força para ganharem, mas também têm de ser inteligentes. Espero que a minha equipa seja mais inteligente do que o adversário", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 14:30 de Ponta Delgada (15:30 em Lisboa).

Certo de que o jogo é "vital" para as aspirações do Santa Clara na luta pela manutenção, o 'timoneiro' vizelense frisou que os seus pupilos devem saber "atrair o adversário para conseguirem espaços" e evitar que o jogo se torne "partido", face às "boas individualidades" que trabalham às ordens do treinador Danildo Accioly.

"Têm muitos jogadores com boa relação com bola. (...) Se transformarmos o jogo num jogo partido, de ataque rápido, essas individualidades podem vir ao de cima. O nosso jogo tem de ser muito seguro e enquadrado nas nossas dinâmicas de ataque", perspetivou.

Depois das vitórias diante do Portimonense (1-0) e do Casa Pia, em duas partidas nas quais foi "uma equipa segura", mais do que "exuberante", o Vizela pode alcançar a sua primeira série de três vitórias consecutivas para a I Liga e eventualmente aproximar-se do quinto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa, ocupado pelo Arouca, com 41 pontos.

"Este é um jogo 'chave' para determinar se queremos dar passos para a frente ou se queremos manter a nossa posição e afastarmo-nos um bocadinho dos lugares de cima. É um jogo para ganhar. Dentro dos jogadores disponíveis, temos de escolher os melhores jogadores e o melhor plano para o jogo", referiu.

Tulipa defende que o Vizela tem sido uma equipa "consistente" em jogos contra equipas que lutam pelos mesmos objetivos e 'perdulária' na finalização diante de adversários nos cinco primeiros lugares, algo que pretende ver melhorado nos encontros que restam.

Os minhotos, acrescentou, querem terminar o campeonato com pelo menos 42 pontos, o que significaria uma segunda volta igual à primeira -- 21 pontos em cada, mas também ambicionam somar seis pontos em cada um dos "blocos de quatro jogos" que restam, o que, a concretizar-se, daria um campeonato com 47 pontos.

O Vizela, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 35 pontos, defronta o Santa Clara, 18.º e último, com 15, em jogo marcado para sábado, a partir das 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

TYME // JP

Lusa/Fim