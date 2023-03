O 'timoneiro' dos vizelenses admitiu que gostaria de ver repetida a boa exibição do triunfo sobre o Estoril Praia (3-0), "muito importante para gerar alguma estabilidade" no plantel, perante um adversário que é "um dos mais competentes com bola no campeonato", com "boa tomada de decisão do meio-campo para a frente", que ocupa o terceiro lugar da prova, com 52 pontos.

"Queremos um padrão que nos permita pontuar. Não queremos fugir muito da nossa essência, das nossas individualidades, mas vamos encontrar um adversário competente (...). Vai ser fundamental termos a bola por algum tempo", disse, na antevisão ao encontro marcado para as 20:30 de sábado, em Vizela.

Nono da tabela, com 29 pontos, o Vizela apresenta "um passado recente de alguma harmonia", com "agressividade e competitividade fortes" e uma "variabilidade" que tem causado problemas aos adversários, completou Tulipa.

Até agora, o Vizela perdeu todos os desafios com os quatro primeiros classificados da I Liga e o técnico, de 50 anos, reconheceu que a sua equipa tem vacilado nos minutos finais desses jogos, algo que pretende ver melhorado a partir de sábado.

"Conseguimos ser competitivos, e estivemos até à última para concretizar pontos contra essas equipas. (...) A parte final desses jogos tem sido quase sempre madrasta para nós. Nesses 10 a 15 minutos finais, temos de estar mais concentrados", admitiu.

Com Anderson de volta às opções para o eixo da defesa, ao contrário de Bruno Wilson, que vai falhar a receção aos bracarenses, Tulipa prometeu apostar num 'onze' que dê "solidez defensiva", mas também dimensão ofensiva aos 'azuis', tendo enaltecido a prestação de Pedro Ortiz frente ao Estoril, na sua estreia a titular pelos minhotos.

"Fez um excelente jogo. Uma equipa que gosta de ter bola sente-se confortável com as características do Pedro. (...) Depois, toda a gente treina com vontade e interpreta a nossa forma de jogar. A equipa mostra inteligência suficiente para fazer readaptações. Devemos conhecer o jogo quando temos bola, como quando não a temos", observou.

À frente do Vizela desde dezembro de 2022, o técnico assumiu ainda o objetivo de pelo menos realizar uma segunda volta com os mesmos 21 pontos da primeira.

O Vizela, nono classificado da I Liga portuguesa, com 29 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 52, em jogo agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // VR

Lusa/Fim