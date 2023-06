"Tulipa é treinador do Marítimo. Manuel Jorge da Silva Cruz, conhecido nos meandros futebolísticos por Tulipa, é o homem escolhido para devolver o Maior das Ilhas à I Liga", escreveram os 'verde rubros' na nota publicada no seu sítio oficial.

O técnico, de 50 anos, orientou o Vizela nos últimos seis meses, tendo saído do conjunto nortenho por mútuo acordo no final de maio, após ter terminado o campeonato com a melhor posição da história do clube, no 11.º lugar, e pontuação (40 pontos).

No Marítimo, também não será uma cara nova, uma vez que treinou na temporada 2021/2022 a equipa de sub-23, e passou enquanto jogador em 1998/99.

O treinador, natural de Vila Nova de Gaia, conta também com passagens por Estoril Praia, Desportivo de Chaves e Sporting da Covilhã, entre outros.

O Marítimo interrompeu quase 40 participações consecutivas no patamar mais alto do futebol português, após perder o play-off de permanência, frente ao Estrela da Amadora.

Os madeirenses tinham sido despromovidos pela última vez na temporada 1982/83, tendo ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois, onde permaneceu por 38 anos consecutivos, desde 1985/86.

