Os tricampeões franceses vão disputar no domingo a primeira final da competição, em Lisboa, frente aos octocampeões alemães, que já ergueram o troféu cinco vezes e perderam outras tantas finais.

"O Bayern Munique tem uma ligeira vantagem por estar habituado a estes jogos, aceito isso, mas nós temos sempre a ambição de melhorar e, por isso, não pensamos muito nisso. Se estamos cá, é porque merecemos e estamos prontos para enfrentar o Bayern Munique", frisou Tuchel.

Na conferência de imprensa de antevisão do embate decisivo da 'Champions', o treinador dos parisienses enalteceu o poderio dos bávaros, advertindo que pretende aproveitar as falhas.

"Respeitamos sempre os nossos adversários, penso que é importante termos informação, detalhes e soluções para atacar e defender, é o que vamos fazer. Claro que vai ser difícil, o Bayern Munique venceu os últimos 21 jogos, alguns por muitos golos, mas há sempre alguma forma de os bater", vincou.

Tuchel assegurou que o emblema gaulês cumpre uma preparação "normal" para o jogo decisivo, tendo como objetivo que os jogadores "se sintam bem, se sintam livres", ambicionando que, no domingo, não falhem nos momentos cruciais.

"Quando chegas na final é preciso encontrar o equilíbrio entre jogar livremente, com confiança, como temos feito, e ter concentração para as situações decisivas, por isso é que não me quero adaptar demasiado. Sim, vamos adaptar-nos ao Bayern, mas vamos manter a nossa criatividade", sublinhou.

Apesar de esperar nenhuma alteração na forma de jogar da formação bávara, Tuchel atestou a prontidão do seu conjunto para se adaptar, numa "final entre dois conjuntos fortes", elogiando a carreira do seu homólogo Hans-Dieter Flick.

"Estão a conseguir uma série incrível, com um misto de juventude e experiência, comandados por Flick, e não vejo comparação com equipas anteriores, porque este é o mais alto nível do futebol europeu, por isso, antevejo 90 minutos muito difíceis, para os quais, recordo, nós estamos preparados", reiterou Tuchel, assegurando a recuperação física do italiano Marco Verratti.

Paris Saint-Germain e Bayern Munique disputam no domingo, a partir das 20:00, a final da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.

