TT: Tiago Santos recebe prémio na Gala do Desporto Campeão Europeu de Bajas em 2019, Tiago Santos viu o feito ser reconhecido pela Confederação de Desporto de Portugal.





Foi na 24.ª Gala do Desporto, realizada no Casino Estoril, que o piloto de Nelas recebeu o prémio. “Foi para mim uma honra receber e ser homenageado com o “Oscar” Campeões da Europa e do Mundo!“ disse Santos nas redes sociais.

Mais uma vez, o motociclismo esteve em destaque na cerimónia da Confederação do Desporto de Portugal, considerada a Gala do expoente máximo do reconhecimento desportivo no nosso país.

Visivelmente feliz, Tiago Santos diz ter sido “um momento em que senti ser reconhecido todo o meu trabalho e das pessoas que me ajudaram ao longo destes anos!“.

Parabéns Tiago!

(Foto: Facebook Tiago Santos)