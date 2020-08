Já estão já abertas as inscrições para a 32.ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal – Reguengos de Monsaraz, umadas mais emblemáticas competições de Todo-o-Terreno disputadas em Portugal e que se irá realizar de 25 a27 de setembro.

Esta será a terceira jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, competição que regressa no início de setembro após a pausa motivada pela pandemia do Covid 19 seguida da habitual pausa de verão.

A prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense terá, este ano e por via das atuais condicionantes, características distintas adaptadas ao Plano de Contingência aprovado pelas Federações e Autoridades de Saúde, estando também toda a sua dinâmica logística e desportiva projetada de acordo com as normas da Direção Geral de Saúde.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá ainda uma componente solidária. A organização irá doar 30€ do valor de cada uma das inscrições ao Lar de Idosos Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva que tem motivado algumas das mais recentes notícias, apoiando a aquisição de novos equipamentos.

O percurso desta 32ª edição da prova alentejana já é conhecido e vai contar com quatro setores seletivos: no sábado, dia26 de setembro, os pilotos terão pela frente uma dupla passagem pela especial de 83 quilómetros e no domingo terão igualmente de percorrer por duas vezes um setor cronometrado de 65 quilómetros.

As inscrições para a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal já estão abertas e encerram a20 de setembropara todas as categorias.

Fichas de inscrição e informações disponíveis em www.sar-motorismo.com

—

(Foto de abertura: João da Franca)