TT: Armindo Neves estreia-se este ano em África





O vencedor do Troféu Nacional de TT Veteranos tem grandes planos para a temporada de 2020.

Além da renovação do título, Armindo Neves fará a sua estreia absoluta em provas africanas com a participação no Panafrica Rally. “O objetivo maior passa por tentar montar um projeto a 2 anos para tentarmos estar à partida do África Eco Race“ disse o veterano nas redes sociais.

Neves vai ainda disputar o Europeu de Bajas para consolidar a preparação para as provas de maior duração.

O piloto apresentou recentemente a moto com a qual vai enfrentar estas provas, a SWM 500 preparada pela MST de Manuel Villa.

Armindo Neves aproveitou a ocasião para “agradecer a toda a minha equipa Lopes&Gomes Lusomotos SWM MotoGardunha e a todos os nossos patrocinadores e amigos que continuam a acreditar e a confiar em nós, ano após ano”.

Boa sorte neste novo projeto, Armindo!

(Fotos: Telmo Carlos)