Tsitsipas bateu Murray, atual 40.º da hierarquia mundial e que já venceu Wimbledon duas vezes (2013 e 2016), pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-7 (2-7), 4-6, 7-6 (7-3) e 6-4, num encontro que teve a duração de quatro horas e 40 minutos, que começou na quinta-feira e que foi concluído hoje.

O tenista grego, que ainda procura o primeiro título do Grand Slam e que o melhor que conseguiu na relva do All England Club foi chegar à quarta ronda, vai agora defrontar o sérvio Laslo Djere, número 60 do mundo, que na segunda ronda bateu o norte-americano Ben Shelton.

AJO // NFO

Lusa/fim