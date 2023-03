O triunfo, o 21.º em 27 jogos no campeonato, acontece antes da receção de quinta-feira ao Sporting, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois de um empate 2-2 no Estádio José Alvalade.

Com João Palhinha, a cumprir castigo, e Cédric Soares indisponíveis no Fulham, Fábio Vieira foi opção no Arsenal, com Mikel Arteta a apostar no português para o lugar de Martinelli na parte final do jogo, a partir dos 77 minutos.

A visita a Craven Cottage nesta 27.ª jornada adivinhava-se difícil para o líder, pressionado pelo Manchester City -- com vitória na casa do Crystal Palace (1-0) -, mas o Arsenal teve nova demonstração de confiança, assumindo uma vez mais clara candidatura ao título.

No jogo, em que os 'gunners' tiveram primeiro um golo anulado por milimétrico fora de jogo, ainda aos 17 minutos, o belga Leandro Trossard foi a grande 'estrela', mesmo sem marcar, mas a assistir nos três golos antes do intervalo.

O primeiro por Gabriel Magalhães, após canto, aos 21 minutos, o segundo com um cruzamento da esquerda, numa transição rápida, e Martinelli a fazer o 2-0, aos 27, e o terceiro, novamente na esquerda, a colocar em Odegaard, aos 45+2.

O triunfo permite ao Arsenal (66 pontos) recolocar a distância na frente em cinco pontos para o campeão Manchester City (61) e aumentar para o Manchester United (50 e menos um jogo), que, depois de esmagado (7-0) na última ronda pelo Liverpool, hoje 'feriu-se' a si próprio.

Os 'red devils', com o capitão Bruno Fernandes de início, não saíram do nulo em casa com o último classificado, o Southampton, num jogo em que o internacional brasileiro Casemiro deixou a equipa reduzida a 10, aos 34 minutos.

O médio, que já tinha sido expulso na Liga frente ao Crystal Palace, tentou um desarme de risco e levou a sola à canela de Alcaraz, com o árbitro a ser chamado pelo VAR e a corrigir o amarelo para vermelho, deixando Casemiro em lágrimas.

No London Stadium, o West Ham esteve a perder diante do Aston Villa, mas ainda empatou a 1-1 antes do intervalo, em encontro com golos de Watkins, aos 17, e Benrahma, de grande penalidade, aos 26, mas que mantém a equipa dos 'hammers' junto à zona de descida (17.º).

A ronda completa-se ainda hoje, com o Newcastle (sexto) a receber o Wolverhampton (13.º).

