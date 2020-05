Infelizmente, há mais uma competição de Offroad que é “vítima” da pandemia. A Yamaha Motor Portugal emitiu um comunicado onde confirma o adiamento da 17.ª edição do Troféu Yamaha para 2021.

Apesar disso, a marca dos três diapasões promete tudo fazer para promover alguma “atividade desportiva ainda em 2020” para os seus pilotos.

Comunicado da Yamaha Motor Portugal

Como é do conhecimento geral as regras impostas pelo governo português e em especial pela DGS, no sentido de controlar a pandemia de COVID-19 (Coronavírus), têm impedido o arranque da 17ª edição do Troféu Yamaha.

No seguimento do lamentável cancelamento de duas das datas inicialmente previstas para provas do Troféu Yamaha e, sendo que no próximo mês de junho não se preveja ser possível a autorização de realização de eventos com estas características, a Yamaha Motor Portugal teve de tomar a difícil decisão de adiar a realização da 17ª edição do Troféu Yamaha para o ano de 2021, mantendo no entanto a promessa de atividade desportiva ainda em 2020.

—

(Foto: Facebook Troféu Yamaha)