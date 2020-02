Troféu C1 e Single Seater Series com transmissão em direto das corridas Numa união de esforços entre os Participantes, Motor Sponsor e a ACDME, será possível vermos em direto no YouTube e no Facebook, as corridas da época de 2020 do Troféu C1 e da Single Seater Series. Depois da criação de uma App que tem como principal objetivo melhorar a comunicação com os participantes, este é desporto AutoSport desporto/trofeu-c1-e-single-seater-series-com_5e579b5c5002c3127d486102





Numa união de esforços entre os Participantes, Motor Sponsor e a ACDME, será possível vermos em direto no YouTube e no Facebook, as corridas da época de 2020 do Troféu C1 e da Single Seater Series.



Depois da criação de uma App que tem como principal objetivo melhorar a comunicação com os participantes, este é mais um passo na divulgação e modernização das competições promovidas pela empresa de Lisboa: “Em 2019 tivemos vários diretos a partir das boxes onde conseguimos transmitir o que se passava nas nossas corridas. No entanto, sempre foi nosso desejo transmitir em direto a totalidade das corridas. Conscientes de que os custos de operação de um live stream são sempre bastante elevados, conseguimos encontrar uma solução mais adequada ao nosso orçamento.

Sem conseguirmos apoios, principalmente das marcas, tivemos de unir esforços. Nada disto era possível sem a comparticipação de todos os Participantes que aderiram em força ao desafio. A eles o nosso muito obrigado”. explica André Marques.



A ACDME – Associação de Comissários de Desportos Motorizados do Estoril – que este ano será responsável por toda a parte desportiva de três dos quatro eventos da Motor Sponsor, foi também fulcral na concretização desta iniciativa. Para o Presidente Carlos Lisboa “a nossa relação com a Motor Sponsor não se resume só à organização desportiva dos seus eventos desportivos. Estamos juntos também na organização dos seus track days da Driving Days. Tendo em conta este nível de parceria, quisemos estar presentes em mais um grande passo em frente que, assim, damos juntos”.

Download APP Motor Sponsor: https://apps.appmachine.com/drivingdaysssstrofeuc1