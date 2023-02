Após duas voltas, Ricardo Santos totalizou 149 pancadas (cinco acima do par), acabando no 68.º posto, Ricardo Melo Gouveia somou 151 (sete acima), no 79.º lugar, e Pedro Figueiredo fechou com 153 (nove acima), na 91.ª posição.

Para as duas últimas voltas, foram apurados os primeiros 67 golfistas, com 148 pancadas ou melhor.

No segundo dia, Ricardo Santos fez 71 pancadas, uma abaixo do par, ao marcar três 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys', mas, por um 'shot', não conseguiu 'anular' as 78 (seis acima) do primeiro dia.

Por seu lado, Ricardo Melo Gouveia teve mais um dia acima do par, com 74 pancadas, após as 77 da véspera, ao somar quatro 'birdies', dois 'bogeys' e dois 'duplos bogeys' (duas acima).

Já Pedro Figueiredo, igualou o par, com quatro 'birdies' e quatro 'bogeys', mas começou a segunda volta já muito atrasado, depois das 81 pancadas (nove acima) da estreia.

A prova, que decorre até domingo, no DLF G&CC, em Nova Deli, é comandada de forma isolada pelo alemão Yannick Paul, com 134 pancadas, 10 abaixo do par, e um avanço de cinco sobre um quarteto perseguidor.

