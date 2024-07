Na casa da também tricampeã continental Alemanha, a 'Roja', vencedora dos seus seis jogos, novo recorde numa edição, vai tentar repetir os títulos de 1964, 2008 e 2012, com apenas um sobrevivente (Jesús Navas) da equipa vencedora há 12 anos.

Pela frente, o conjunto de Luis de la Fuente vai ter uma Inglaterra que procura o primeiro título do 'velho continente', três anos depois de ter perdido, em Wembley, face à Itália, nos penáltis, a final do Euro2020, adiada para 2021 pela covid-19.

Numa final inédita, entre dois conjuntos que contam ambos um título mundial -- os ingleses venceram em 1966 e os espanhóis em 2010 -, a Espanha é apontada como favorita, face ao que jogou ao longo de toda a competição.

A Espanha ganhou o Grupo B, ao superar a Croácia (3-0), a Itália (1-0) e, já apurada, a Albânia (1-0), e, a eliminar, afastou a Geórgia (4-1, nos 'oitavos'), Alemanha (2-1 após prolongamentos, nos 'quartos') e França (2-1, nas 'meias').

Por seu lado, a Inglaterra foi primeira do Grupo C, ao impor-se a Sérvia (1-0), Dinamarca (1-1) e Eslovénia (0-0), e, depois, superiorizou-se a Eslováquia (2-1 após prolongamento), nos 'oitavos', Suíça (5-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos), nos 'quartos', e Países Baixos (2-1), nas 'meias'.

Os 'miúdos' Lamine Yamal, que no sábado completou 17 anos, e Nico Williams têm sido as grandes figuras da Espanha, a par de Rodri, Fabián Ruiz ou Dani Olmo, enquanto os ingleses têm Bellingham, autor de uma salvadora 'bicicleta' face aos eslovacos, Kane, que procura o primeiro título, Foden ou Saka.

Espanha e Inglaterra disputam a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), a final do Euro2024, no Estádio Olímpico de Berlim, com arbitragem do francês François Letexier, de 35 anos, o mais jovem árbitro a ajuizar o jogo decisivo da prova.

