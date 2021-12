"Julga-se a presente providência cautelar improcedente e absolve-se a Federação Portuguesa de Futebol do pedido, mantendo-se integralmente a decisão suspendenda", refere o TCAS, numa resposta enviada ao TAD com a decisão proferida.

Sérgio Conceição já esteve ausente do banco do FC Porto no jogo da Taça da Liga, frente ao Rio Ave, e deverá falhar também o jogo de domingo frente ao Vizela, para a I Liga portuguesa de futebol, e a partida do dia 23 de dezembro, frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

