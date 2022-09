A procuradora-geral de Paris, Laure Beccuau, informou em comunicado que, após as primeiras investigações iniciadas em 03 de agosto, foi então aberto um inquérito contra desconhecidos por extorsão organizada e associação criminosa.

O médio de 29 anos da equipa italiana Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, apresentou queixa em 16 de julho, em Turim, por ter sido ameaçado por pessoas suas conhecidas num apartamento, com a exigência do pagamento de 13 milhões de euros.

Pogba, campeão do Mundo pela França em 2018, declarou ter dado 100 mil euros aos supostos sequestradores, assinando um documento no qual prometia pagar a avultada quantia remanescente.

A Divisão Central de Luta Contra o Crime Organizado da Polícia Judiciária gaulesa, segundo a imprensa francesa, terá já interrogado diversas pessoas próximas do jogador, como a sua mãe, além do próprio.

Entre os eventuais suspeitos está o irmão mais velho de Pogba, Mathias, de 32 anos e internacional pela Guiné-Conacri, de onde a família é originária, mas que teve uma carreira mais modesta como futebolista.

Nas redes sociais, Mathias declarou recentemente ter "revelações explosivas" a fazer sobre o irmão mais novo e o avançado e também internacional francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, outra equipa incluída no Grupo H da 'Champions', onde figuram Benfica e ainda o israelita Maccabi Haifa.

Alegadamente, o irmão de Paul terá provas de que o médio da 'Juve' contratou um feiticeiro africano para lançar um 'mau-olhado' ao seu colega de seleção Mbappé.

Paul Pogba, com 91 internacionalizações e 11 golos pelos 'bleus', regressou à equipa de Turim após seis temporadas no clube inglês Manchester United, estando atualmente a recuperar de uma lesão no joelho direito.

HPG // AJO

Lusa/Fim